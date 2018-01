Orlando presenetil Boston

New York, 22. januarja - Medtem ko so v Miamiju v pričakovanju dvoboja s Houstonom in razpleta poškodbe kolena Gorana Dragića, so presenečenje večera pripravili košarkarji Orlanda, ki so v gosteh premagali vodilno ekipo vzhoda Boston s 103:95. Za Magic je to šele tretja zmaga v zadnjih dvajsetih nastopih in prva po štirinajstih zaporednih porazih v Bostonu.