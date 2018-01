Ugrabljenega vietnamskega direktorja zaradi korupcije obsodili na dosmrtno ječo

Hanoi, 22. januarja - V Vietnamu so danes na dosmrtno kazen obsodili nekdanjega direktorja naftnega podjetja PVC Trinha Xuana Thanha zaradi korupcije in drugega gospodarskega kriminala. Thanh je leta 2016 zbežal v Berlin, kjer so ga ugrabili vietnamski agenti in ga prepeljali na sojenje nazaj v domovino, navaja nemška tiskovna agencija dpa.