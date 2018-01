Obiski prepovedani tudi na mariborskem oddelku za onkologijo

Maribor, 22. januarja - Zaradi pojava gripe so danes prepovedali obiske na oddelku za onkologijo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor. Še vedno je za obiske zaprt oddelek za nevrološke bolezni, obiski na ostalih oddelkih pa so omejeni na eno zdravo odraslo osebo, so danes sporočili iz kliničnega centra.