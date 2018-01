V DZ odprli razstavo izdelkov otrok, nastalih v okviru projekta Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo

Ljubljana, 22. januarja - V DZ so odprli razstavo likovnih in pisnih izdelkov otrok, ki so nastali v okviru projekta Mednarodni dan strpnosti - dan za strpnost in prijateljstvo pod okriljem Izobraževalnega centra Eksena. Zbrane je nagovoril predsednik DZ Milan Brglez in dejal, da bo tudi slovenska politika v časih, ki so pred njo, potrebovala veliko strpnosti.