New England bo naslov prvaka NFL branil proti Philadelphii

New York, 22. januarja - V finalu lige ameriškega nogometa NFL bosta igrala New England Patriots in Philadelphia Eagles. Patriots so v polfinalu premagali Jacksonville s 24:20 in se bodo na Super Bowlu 4. februarja potegovali za šesti naslov, tretjega v zadnjih štirih letih, Eagles pa so bili boljši od Minnesote z 38:7. Ti so edini naslov osvojili 1960.