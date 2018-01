Slovenske Konjice, 21. januarja - Svojci pogrešajo 15-letno Leo Jevšenak iz Brda na območju policijske postaje Slovenske Konjice. Pogrešana je vitke postave, visoka okoli 168 centimetrov in ima dolge temno rjave lase. Oblečena je v hlače in črno jakno ter obuta v bele športne copate, so sporočili Policijska uprava Celje.