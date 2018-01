Slovenija srebrna na ekipni tekmi v Oberstdorfu, zmaga na Norveško

Oberstdorf, 21. januarja - Slovenija je na ekipni tekmi na svetovnem prvenstvu v smučarskih poletih v Oberstdorfu osvojila srebro. Šesto slovensko odličje na teh tekmovanjih so priborili Jernej Damjan (212 in 220 m/405,4), Anže Semenič (207,5 in 220,5 m/417,7), Domen Prevc (214 in 216 m/406,3) in Peter Prevc (202 in 193 m/392,4). Zmagala je Norveška, tretja je bila Poljska.