V SPD podprli nadaljnje koalicijske pogovore

Bonn, 21. januarja - Delegati nemških socialdemokratov (SPD) so na današnjem kongresu v Bonnu podprli vstop v uradna koalicijska pogajanja s konservativno unijo CDU/CSU. Za je glasovalo 372 od 642 delegatov. Predsednik SPD Martin Schulz je rezultat po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pozdravil in dejal, da dokazuje, da so se morali boriti za večino na glasovanju.