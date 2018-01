Kitajska poziva Slovenijo k izročitvi aretiranih Tajvancev

Ljubljana, 21. januarja - Kitajska je pozvala Slovenijo, da ji izroči vse tajvanske kriminalce, ki so jih aretirali v kriminalistični akciji v zvezi z nezakonitimi klicnimi centri, so za STA sporočili iz kitajskega veleposlaništva v Ljubljani. Poudarili so, da pri osumljencih ne gre za žrtve trgovine z ljudmi ali ilegalne priseljence, ampak goljufe.