Vreme: Sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti

Ljubljana, 21. januarja - Danes bo sončno z nekaj občasne spremenljive oblačnosti, tu in tam bo kakšna manjša ploha. Popoldne bo pihal okrepljen severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.