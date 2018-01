Klepačeva izgubila v prvem krogu mešanih dvojic

Melbourne, 21. januarja - Slovenska teniška igralka Andreja Klepač je končala nastope na odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu. Klepačeva je v konkurenci mešanih dvojic nastopila v paru z Američanom Rajeevom Ramom in proti prvima nosilcema, Latishi Chan s Tajvana in Britancu Jamieju Murrayju v prvem krogu tekmovanja izgubila s 6:4, 5:7 in 9:11.