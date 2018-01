Jure Aleš po trinajstih letih priboril zmago Sloveniji

New York, 20. januarja - Jure Aleš je na tekmi svetovnega pokala v Woodstocku v ZDA poskrbel, da ima Slovenija po trinajstih letih in Davidu Primožiču spet zmagovalca v telemark smučanju. Aleš je dobil preizkušnjo v sprintu, v katerem sta drugo in tretje mesto zasedla Švicarja Nicolas Michel in Stefana Matter.