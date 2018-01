Vladni in sindikalni pogajalci znova za skupno mizo, stavka vse bliže

Ljubljana, 22. januarja - Vladna pogajalska skupina bo s sindikati javnega sektorja, ki so za sredo napovedali stavko, danes nadaljevala v petek začeta pogajanja. Ker so se na prvem sestanku ustavili že pri vprašanju o konceptu pogajanj in ker sta do stavke ostala zgolj dva dneva, ni prav verjetno, da bi stavko še lahko kaj preprečilo.