V Centru varne vožnje na Vranskem našli novorojenčka, policija preiskuje sum poskusa detomora

Ljubljana/Celje, 20. januarja - Celjska policija je bila nekaj pred 10. uro obveščena, da so v Centru varne vožnje na Vranskem našli novorojenčka. Kot so za STA potrdili na PU Celje, preiskava že poteka, in sicer v smeri suma poskusa storitve detomora. Novorojenčka so pravočasno rešili, najprej so ga po navedbah policije prepeljali v celjsko bolnišnico in nato v UKC Ljubljana.