Newyorške borze v zelenem; Nasdaq in S&P 500 z rekordi

New York, 19. januarja - Newyorške borze so trgovanje sklenile v zelenem. Do svežih rekordov sta se v petek povzpela Indeks S&P 500 in tehnološki indeks Nasdaq. Vlagatelji so sicer ohranili optimizem v upanju, da se bo svetovno gospodarstvo še okrepilo, vendar pa je dobiček omejevala bližajoča se začasna ustavitev dela zveznih agencij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.