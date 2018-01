Zmeren potresni sunek v bližini Tolmeča v Italiji

Ljubljana, 19. januarja - Italijanski seizmografi so ob 18.39 zabeležili zmeren potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa v Tolmeču (Tolmezzo) v Italiji, potres pa so v Sloveniji čutili posamezni prebivalci Tolmina, Bovca, Srpenice in Cerknega, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso).