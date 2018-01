Za sofinanciranje spodbud delodajalcem pri praktičnem usposabljanju mladih razpisanih 3,9 milijona evrov

Ljubljana, 20. januarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je v petek v uradnem listu objavil razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom za dijake srednjih poklicnih in študente višjih strokovnih šol, ki so v letu 2016/2017 opravljali zaključni letnik. Skupno je razpisanih 3,9 milijona evrov.