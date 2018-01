Na pogajanjih ostali Počivavškovi sindikati, pet ostalih pričakuje ločene pogovore

Ljubljana, 19. januarja - Vladna pogajalska skupina in sindikati javnega sektorja so več kot dve uri porabili za pogovor o tem, kako se sploh pogajati. Nato je pet sindikatov, ki stavke napovedujejo v februarju in želijo ločena pogajanja, sestanek zapustilo. Vladna stran pa s skupino sindikatov, ki so stavko napovedali za 24. januar, nadaljuje pogovore.