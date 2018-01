Američanka na letališču ozmerjala "nacistične" nemške policiste

Frankfurt, 19. januarja - Ko so pri varnostnemu pregledu na letališču v Frankfurtu Američanki skušali odvzeti dezodorant, ker ni bil v skladu z varnostnimi pravili, se je ta razburila in ozmerjala "nacistične" nemške policiste. Ti so nato uvedli preiskavo proti njej, a ji vseeno dovolili nadaljevati pot v Istanbul, je danes sporočila nemška policija.