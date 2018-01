Francija in Nemčija bosta obeležili 55-letnico elizejske pogodbe

Pariz/Berlin, 22. januarja - Francija in Nemčija bosta danes obeležili 55. obletnico podpisa elizejske pogodbe, ki je postavila temelje prijateljstva in sodelovanja med nekdanjima nasprotnicama iz prve in druge svetovne vojne. Ob tej priložnosti bosta v Parizu in Berlinu potekali izredni seji parlamentov, ki bosta v skupni resoluciji pozvala k novi elizejski pogodbi.