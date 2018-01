Mok danes o pogojih za nastop Severne Koreje v Pyeongchangu

Lozana, 20. januarja - Mednarodni olimpijski komite (Mok) bo danes dokončno oblikoval pogoje za nastop severnokorejskih športnikov na bližnjih olimpijskih igrah v Pyeongchangu. Po športni plati sta si nastop zagotovila le umetnostna drsalca Ryom Tae Ok in Kim Ju Sik med športnimi pari, a želje so veliko večje.