Francija in Nemčija ob 55-letnici elizejske pogodbe za novo pogodbo

Pariz/Berlin, 21. januarja - Francija in Nemčija bosta v ponedeljek obeležili 55. obletnico podpisa elizejske pogodbe, ki je postavila temelje prijateljstva in sodelovanja med nekdanjima nasprotnicama iz prve in druge svetovne vojne. Ob tej priložnosti bosta v Parizu in Berlinu potekali izredni seji parlamentov, ki bosta v skupni resoluciji pozvala k novi elizejski pogodbi.