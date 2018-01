Vreme: Na zahodu večinoma suho, drugod še občasne padavine

Ljubljana, 19. januarja - Ponoči bo na zahodu večinoma suho, drugod bodo v prvem delu noči občasno še padavine, ponekod na jugovzhodu so bo meja sneženja spustila do nižin. Najnižje jutranje temperature bodo od -7 do 0, na Primorskem od 1 do 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.