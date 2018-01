Evropski poslanci v Anhovem o problematiki Salonita

Deskle, 19. januarja - Na obisku v Kanalu so se danes mudili štirje evropski poslanci iz Slovenije. Sešli so se s predstavniki Društva EKO Anhovo in prisluhnili njihovim težavam v boju proti onesnaževanju okolja zaradi kurjenja odpadkov v Salonitu Anhovo. Da bi prišli do pravih podatkov, so podprli prizadevanja po neodvisni raziskavi. Pozneje so obiskali tudi Salonit.