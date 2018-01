Uveljavitev arbitraže z evropske perspektive prednostno naloga Slovenije in Hrvaške

piše Barbara Štrukelj

Strasbourg, 20. januarja - Uveljavitev odločbe arbitražnega sodišča o meji med Slovenijo in Hrvaško deli tudi slovenske in hrvaške poslance v Evropskem parlamentu, kjer to odprto vprašanje med Ljubljano in Zagrebom sicer ne zbuja velike pozornosti. Tako v Bruslju kot v Strasbourgu pa prevladuje mnenje, da morata strani sami v dialogu poiskati skupno rešitev.