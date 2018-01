V Benetkah uradni začetek turističnega leta EU-Kitajska

Benetke, 19. januarja - V Benetkah so danes slovesno obeležili začetek turističnega leta EU-Kitajska. Obe strani se nameravata v tem obdobju osredotočiti na promocijo manj poznanih destinacij, izboljšanje potovalnih in turističnih izkušenj ter napredek na področju vizumov in letalskih povezav. V Benetke je odpotovala tudi slovenska delegacija.