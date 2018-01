Maribor, 19. januarja - V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor so zaradi povečanega števila obolelih za gripo in gripi podobnimi obolenji omejili obiske na eno zdravo odraslo osebo. Na oddelku za nevrološke bolezni pa so obiski še naprej prepovedani, so sporočili iz kliničnega centra.