Jeseni bo nared dolgo pričakovana knjiga spominov skupine Beastie Boys

London, 21. januarja - Ustanovna člana skupine Beastie Boys Michael Diamond (Mike D) in Adam Horovitz (Ad-Rock) sta v nedavnem radijskem intervjuju obljubila, da bodo jeseni izšli njuni spominski zapisi. Obljubljata, da to ne bo običajna knjiga spominov o glasbenikih. Po pisanju revije The Rolling Stone jo sicer pripravljata že od leta 2013.