Nemška nevladna organizacija kritična do načrtov novih centrov za begunce

Berlin, 19. januarja - Nemška nevladna organizacija Pro Asyl je bila danes kritična do nedavnih načrtov konservativne unije CDU/CSU in socialdemokratov (SPD), da bi prosilce za azil namestili v t. i. sidrne centre, kjer bi morali ostati do konca obravnave njihove prošnje. Po njihovi oceni takšen program spodbuja desni populizem, piše nemška tiskovna agencija dpa.