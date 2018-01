Tragični pretep v Mariboru posledica spora zaradi ustavljenega vozila

Maribor, 19. januarja - Do pretepa pred dvema tednoma na Vodnikovem trgu v Mariboru, v katerem je življenje izgubil 25-letnik, je po dosedanjih ugotovitvah kriminalistov prišlo potem, ko je na cesti ob tamkajšnjem lokalu ustavilo vozilo in se je verbalni obračun s potniki v vozilu za njim in skupino v bližini sprevrgel v nasilje. Trenutno so v priporu tri osebe.