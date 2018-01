Za rektorje predlagana zakonodaja sprejemljiva ob manjših popravkih

Vipava, 19. januarja - Rektorji štirih slovenskih univerz so se na rektorski konferenci danes srečali v Vipavi, saj je predsedovanje prevzel rektor Univerze v Novi Gorici Danilo Zavrtanik. Sestanek so namenili predvsem novim predlogom zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter zakona o visokem šolstvu. Oba zakona sta za univerze sprejemljiva ob manjših popravkih.