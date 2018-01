Ministrica Majcnova sedmim občinam predlaga tožbo proti ljutomerski

Križevci, 19. januarja - Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen sedmim občinam sistema C pomurskega vodovoda predlaga, naj tožijo občino Ljutomer, ker ta noče potrditi enotne cene vodarine in omrežnine na območju osmih občin, trdi sedem županov sistema. Ljutomerska županja Olga Karba jim odgovarja, da tega ne verjame in da stališča županov ne držijo.