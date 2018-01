Svindal: Olimpijske igre imajo velik problem

Kitzbühel, 19. januarja - Tudi norveški smučarski zvezdnik Aksel Lund Svindal se pridružuje mnenju, da so olimpijske igre v veliki krizi. "Organizacijo so zavrnili na Tirolskem, na Bavarskem in tudi v Oslu. Če taki kraji rečejo igram ne, potem nekaj ni v redu," je v intervjuju za časnik Tiroler Tageszeitung povedal dvakratni zmagovalec skupnega seštevka svetovnega pokala.