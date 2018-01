Sašo Bertoncelj z bertoncljem v gimnastično zgodovino

Ljubljana, 22. januarja - Najboljši slovenski telovadec zadnjih let Sašo Bertoncelj je pred dnevi na svojem profilu Instagram objavil, da mu je Mednarodna gimnastična zveza FIG priznala originalno prvino, s čimer se je po Lojzetu Kolmanu, Aljažu Peganu in Alenu Dimicu tudi sam zapisal med "nesmrtne". Prvina bertoncelj ima v pravilniku do OI 2020 težavnost C (0,3 točke).