Neurja v zahodni Evropi terjala 12 življenj

Berlin, 19. januarja - Neurja, ki so v četrtek pustošila po zahodni Evropi, so zahtevala najmanj 12 življenj. Največ, osem žrtev so našteli v Nemčiji, kjer sta življenje izgubila tudi dva gasilca. Potem ko je bil v četrtek zaradi silovitega vetra močno moten železniški in letalski promet, so nemške železnice davi sporočile, da so prvi hitri vlaki že na poti.