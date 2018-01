Beograd kritičen do Prištine glede preiskave umora Ivanovića

Beograd/Priština, 19. januarja - Srbske oblasti so kritične do odločitve Prištine, ki zavrača sodelovanje Beograda pri preiskavi nedavnega umora vidnega političnega predstavnika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića na Kosovu. Kot je poudaril srbski notranji minister Nebojša Stefanović, želijo kosovske oblasti preprečiti razkritje motivov, storilcev in naročnikov umora.