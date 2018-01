Obogaten blejski proračun v precejšnji meri namenjen infrastrukturnim naložbam

Bled, 21. januarja - Proračun občine Bled spada med najbogatejše po številu prebivalcev, saj se veliko prihodkov vanj steče iz turistične takse in parkirnin. Vendar pa velik turistični obisk zahteva tudi večja vlaganja v infrastrukturo in okolje. Letos bodo veliko sredstev namenili ureditvi parkirišč, odkupu zemljišč in pripravi prostorskih aktov za nove projekte.