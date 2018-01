Tischlerjeva nagrada letos pesnici in skladateljici Lenčki Kupper

Celovec, 22. januarja - Avtorica otroških pesmi, lutkovnih iger, pravljic in pripovedk Lenčka Kupper bo drevi prejela Tischlerjevo nagrado, najvišje priznanje med Slovenci na avstrijskem Koroškem, ki jo podeljujeta Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev. Kot so sporočili, bo nagrado prejela ob svoji 80-letnici, ki jo bo praznovala 4. aprila.