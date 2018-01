Strniša z visoko predstavnico FAO o obeležitvi svetovnega dneva čebel

Rim, 19. januarja - Državna sekretarka na ministrstvu za kmetijstvo Tanja Strniša se je na sedežu Organizacije ZN za hrano in kmetijstvo (FAO) v Rimu srečala z namestnico generalnega direktorja FAO in koordinatorko za naravne vire Mario Heleno Semedo. Govorili sta o aktivnostih za prvo obeležitev svetovnega dneva čebel in organizaciji ministrske konference o čebelah.