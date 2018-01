Na posvetu o turbulentnih časih za javne RTV-servise

Ljubljana, 19. januarja - Razpravljavci na današnjem posvetu o izzivih javnih RTV-servisov in vlogi Radiotelevizije Slovenija so poudarili, da se medijska krajina tako na nacionalni kot globalni ravni sooča z "izrazito turbulentnimi časi". Opozorili so, da je čas še posebej zahteven za javne RTV-servise, ki so se znašli pod naraščajočimi političnimi in ekonomskimi pritiski.