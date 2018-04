Beograd, 2. aprila - Košarkarji Budućnosti iz Podgorice in Crvene zvezde so finalisti regionalnega tekmovanja v ligi Aba. Podgoričani so si finale zagotovili že v nedeljo, Beograjčani pa danes, ko so v odločilni tretji polfinalni tekmi premagali moštvo Mornarja iz Bara s z 88:69.