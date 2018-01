Za zimske olimpijske boje na voljo še skoraj tretjina vstopnic

Pyeongchang, 19. januarja - Za bližnje olimpijske boje, Pyeongchang bo zimske olimpijske igre gostil med 9. in 25. februarjem, je na voljo skoraj še tretjina vstopnic, so danes sporočili prireditelji. Iz organizacijskega odbora so sporočili, da so za zdaj, tri tedne pred uvodno slovesnostjo iger, prodali 69,7 odstotka oziroma 744.822 vstopnic, cilj pa je prodati 1.068.627.