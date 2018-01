Policija išče neznanca, ki sta oropala ljubljanskega taksista

Ljubljana, 19. januarja - Policija išče neznana storilca, ki sta danes ponoči v Ljubljani po vožnji s taksijem z Resljeve na Mesarsko ulico ob plačilu prevoza napadla taksista s solzivcem, nato pa mu vzela denarnico in zbežala. Voznika taksija so z reševalnim vozilom odpeljali v ljubljanski klinični center, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so še zapisali na policiji, je eden od storilcev star okrog 30 let in ima sivo brado, oblečen je bil v zimsko modro jakno in kavbojke. Drugi pa je star okoli 20 let, oblečen pa je bil v rdečo jakno z belo kapuco.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil.