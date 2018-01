Javni sektor bo s stavko in protestnim shodom zahteval izboljšanje plač (ozadje)

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 21. januarja - V javnem sektorju je skoraj natanko pet let po zadnji splošni stavki znova napovedana večja stavka. Skupaj je zahteve po izboljšanju plač na vlado naslovilo več kot 20 sindikatov iz državne uprave, vzgoje in izobraževanja, zdravstva, kulture, sociale, pravosodja, okolja, obrambe in gasilstva. Na dan stavke, 24. januarja, bo tudi protestni shod.