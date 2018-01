Zaradi stavke zaposlenih v DZ enodnevna prekinitev seje

Ljubljana, 19. januarja - Januarska redna seja DZ se bo začela v ponedeljek in z vmesno prekinitvijo v sredo, ko bodo zaposleni v DZ stavkali, trajala do petka, 26. januarja. Na njej bodo poslanci med drugim odločali o novem zakonu o Kobilarni Lipica ter dopolnitvi zakona o dostopu do informacij javnega značaja.