Vreme: Na zahodu suho, drugod občasne padavine

Ljubljana, 19. januarja - Danes bo pretežno oblačno. Na zahodu bo povečini suho, drugod bodo občasno padavine. Meja sneženja bo med 800 in 1000 metri nadmorske višine, zvečer pa se bo jugovzhodni Sloveniji spustila do nižin. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 8, ob morju in na jugovzhodu do 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.