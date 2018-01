Neurja povzročajo težave v delu Zahodne Evrope.

Berlin/London/Amsterdam, 18. januarja - V delu Zahodne Evrope danes povzročajo težave neurja z močnim vetrom, ki so zajela Veliko Britanijo, Nizozemsko, Belgijo in del Nemčije. Neurja, ki se pomikajo od zahoda proti vzhodu, so zahtevala osem smrtnih žrtev ter ohromila promet, predvsem železniškega in letalskega. En človek pa je umrl v neurju v Italiji.