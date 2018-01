Mayeva ponudila Franciji 44 milijonov funtov za okrepitev varnosti na meji

London, 18. januarja - Britanska premierka Theresa May danes v Sandhurstu gosti francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ponudila mu je 44,5 milijona funtov (50,5 milijona evrov) za okrepitev varnosti na severu Francije. Sredstva bodo porabili za ograje, nadzorne kamere in infrardečo tehnologijo v Calaisu in drugih obmejnih točkah, piše britanski BBC.