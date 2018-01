Razstava BIO 25 na seznamu desetih najboljših arhitekturnih in oblikovalskih razstav 2017

Ljubljana, 19. januarja - Uredništvo revije Metropolis Magazine je razstavo bienala oblikovanja BIO 25: Daleč, tako blizu pod vodstvom kustosinj Angele Rui in Maje Vardjan uvrstilo na seznam desetih najboljših arhitekturnih in oblikovalskih razstav na svetu v letu 2017. Izbor pomeni veliko priznanje za Bienale oblikovanja (BIO) in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO).