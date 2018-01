Marčič padel, rama boli, a Mariborčan nadaljuje reli Dakar

Buenos Aires, 18. januarja - Prehitro je še za veselje, a dejstvo je, da so letos slovenskemu motoristu Simonu Marčiču zvezde bolj naklonjene. Športnik in avanturist iz Maribora, kljub padcu in boleči rami, še naprej vztraja in niti slučajno ne razmišlja o odstopu. Edini slovenski predstavnik na vzdržljivostnem reliju Dakar po južnoameriških brezpotjih je skupno 72.